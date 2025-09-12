El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump y Donald Tusk durante una cumbre del G7. AFP

Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos «no fue un error»

El primer ministro polaco, Donald Tusk, insiste en que la intromisión de una veintena de aparatos no tripulados el pasado miércoles ocurrió de manera intencionada

María Rego

María Rego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:58

El primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha mostrado ninguna duda de que la incursión de una veintena de drones rusos el pasado miércoles en ... su territorio fue intencionada. Lo expresó un día después de la invasión durante una visita a la base militar de Lask y lo ha vuelto a manifestar este viernes con un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «A nosotros también nos habría gustado que el ataque a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos». De hecho, Varsovia está convencida de que la acción de Moscú pretendía testar la defensa del país báltico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  2. 2

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  6. 6 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  7. 7

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos «no fue un error»

Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos «no fue un error»