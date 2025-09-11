El primer ministro, Donald Tusk, ensalzó este jueves de forma vehemente a las fuerzas aéreas polacas en una visita a la base militar de Lask. « ... Estos no han sido ejercicios, demostraciones ni maniobras; han sido operaciones aéreas directas destinadas a proteger nuestra patria y la seguridad de nuestros ciudadanos», les dijo a los pilotos reunidos en el cuartel. «Hoy, ustedes son héroes para todos. Nadie puede tener dudas», agregó con orgullo, tras recordar que la última ocasión en que dio un discurso en estas instalaciones fue en 2014, cuando Rusia invadió Crimea.

También el presidente, Karol Nawrocki, ponderó desde la bas táctica de Poznań-Krzesiny el papel de la fuerza aérea, cuya coordinación con los aviones de combate de Holanda e Italia y su eficacia han recibido los elogios de los aliados de la OTAN. El mandatario dijo que visitaba «un lugar con una orgullosa historia de la aviación», que alberga además los centros de entrenamiento y combate «para los mejores». A su espalda se hallaban estacionados los F-16 que habían intervenido en la operación y que forman el eje del martillo aéreo polaco. Varsovia ha hecho un notable esfuerzo económico para reemplazar los Mig heredados del Pacto de Varsovia por los cazas estadounidenses, que empezó a incorporar con su ingreso en la OTAN.

Rl pasado 13 de agosto el Gobierno polaco y el estadounidense firmaron un acuerdo comercial destinado a modernizar los F-16 y actualizar su última versión después de veinte años en servicio. La operación costará unos 4.000 millones de euros a un Estado que casi ha alcanzado el 5% de inversión del PIB y mejora su ejército a gran velocidad ante la «amenaza rusa». «Nuestro principal deber es garantizar la seguridad de la población. Estoy convencido de que debemos aumentar la inversión en defensa aérea y antimisiles», declaró este jueves Nawrocki ante el Consejo de Seguridad Nacional.

USu siguiente paso será la incorporación de los furtivos cazas F-35, para lo cual Varvosia ha empezado a enviar a 24 pilotos y 94 técnicos a entrenarse en Arizona (EE UU). La preparación de quienes manejan estas sutiles fortalezas volantes es muy exigente, no solo por tratarse de la punta de lanza europea en el flanco oriental o por las complejidades propias de coordinarse con fuerzas de otros países. Polonia se toma muy en serio todos los posibles escenarios de una guerra y, ante la eventualidad de que una ofensiva inutilizara sus aeródromos, los pilotos deben aprender a despegar desde una carretera.