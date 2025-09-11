Rusia y Bielorrusia se preparan para lucir músculo militar en plena tensión con Polonia

Este próximo viernes Moscú y Minsk empezarán las maniobras militares Zapad (Oeste en ruso) en territorio bielorruso, que acabarán el martes 16 de septiembre. La ... última vez que las realizaron fue en 2021, pocos meses antes del inicio de la guerra contra Ucrania. Muchos de los 200.000 soldados que participaron entonces fueron parte de la invasión desde el norte en dirección a Kiev en febrero de 2022. En esta ocasión solo 13.000 efectivos formarán parte de las maniobras. A pesar del contexto, Moscú ha insistido que no tienen ninguna intención más allá de entrenar a su personal militar. El mismo portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha apuntado que «los ejercicios se llevarán a cabo. Son ejercicios planificados. No están dirigidos contra nadie».

El mismo representante ruso ha añadido que el objetivo es «continuar la cooperación militar y practicar la interacción entre dos aliados estratégicos». En la misma tónica ha comentado también estas jornadas el ministro de Defensa bielorruso Viktor Jrenin. «No están dirigidos contra ningún Estado y no son comparables en escala a los ejercicios de la OTAN en Europa», ha declarado. También ha añadido que «provocan una reacción predecible y especulaciones estereotipadas por parte de los líderes políticos de varios países europeos». Según publica el medio Belarus Today, durante la duración de Zapad se entrenará a los militares con equipo nuclear y con los misiles Oreshnik hipersónicos rusos.

Al mismo tiempo que Bielorrusia se prepara para afianzar sus relaciones con Moscú con maniobras militares, el presidente del país, Alexander Lukashenko, ha recibido este jueves a John Coale, el representante del presidente estadounidense, Donald Trump. El líder republicano está interesado en mejorar las relaciones con Minsk, uno de los aliados más cercanos de Rusia. Las autoridades bielorrusas ven con buenos ojos estas buenas intenciones. «Creo que tienen intereses en Belarús y, a través de Belarús, en Rusia en el ámbito económico. Naturalmente, tenemos un gran interés en su país global en términos económicos», ha apuntado Lukashenko tras su encuentro con Coale.

Por otra parte, este ejercicio militar llega en un momento tenso entre el tándem Moscú-Minsk y Polonia, debido al incidente del miércoles, cuando 19 drones que entraron en el espacio aéreo polaco. El primer ministro de este país lo consideró una «provocación». Sobre este tema le han insistido en su rueda de prensa de este jueves Peskov. «No habrá nuevos comentarios» fue su respuesta.