El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cazas polacos en pleno vuelo. AFP

Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Cazas militares han salido esta madrugada al encuentro de una oleada de aviones no tripulados dirigidos contra la provincia ucraniana de Leópolis que traspasaron la frontera

M. Pérez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:05

Cazas polacos se han visto obligados este miércoles a derribar drones rusos que han penetrado «repetidamente» en su espacio aéreo durante una ofensiva del Kremlin ... contra el oeste de Ucrania. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas desplegó aviones de combate después de que sus rádares detectaran la presencia de «objetos hostiles» que traspasaban las fronteras. Es muy posible que en la operación hayan participaco cazas de los países aliados, es decir, de la OTAN, estacionados en suelo polaco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  4. 4 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 ¿Quién es Carolina Perles, la mujer expolicía de Ábalos?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»

Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»