El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maniobras militares con un avión de combate Eurofighter en el Estado germano de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Reuters

Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN

Berlín decide incrementar su apoyo a las repúblicas bálticas y Polonia con el despliegue de cuatro aviones Eurofighter hasta finales de año tras la incursión el miércoles de drones rusos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:52

Alemania va a incrementar apreciablemente su participación en la vigilancia del espacio aéreo en el flanco oriental de la OTAN, en la región del Báltico ... y Polonia, para lo que duplicará el número de sus cazabombarderos presentes en esa zona, anunció este jueves el portavoz oficial del Gobierno federal, Stefan Kornelius, quien subrayó que el Ejecutivo del canciller federal, Friedrich Merz, ha tomado esa decisión tras el reciente derribo de varios drones rusos que sobrevolaron territorio polaco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN

Alemania duplica sus cazas para la vigilancia del flanco oriental de la OTAN