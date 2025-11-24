La Marina británica detecta dos buques rusos en el Canal de la Mancha

Acorazados rusos han navegado por el canal de la Mancha en las últimas dos semanas. Así lo desvelaron este lunes medios del Reino Unido citando ... a su Ministerio de Defensa. Las fuentes mencionadas no concretan la fecha pero sí que dos buques fueron detectados. Concretamente Londres apuntó que el RFN Stoiki (corbeta) y Yelnia (petrolero), ambos parte de la Flota del mar Negro, iban en dirección este a través del estrecho de Dover. El HMS Severn británico, una patrullera inglesa de alta mar, les avistó entonces lejos de la costa.

Según el Ministerio de Defensa, después del primer avistamiento el Severn siguió observando los barcos rusos desde la distancia y permaneció listo para responder a «cualquier actividad inesperada». Posteriormente según la misma fuente castrense la nave británica cedió la tarea de supervisión a un aliado anónimo de la OTAN. En mayo de este año la Marina Real Británica ya envió dos buques y un escuadrón aéreo para seguir al Stoiki mientras este navegaba por el Canal de La Mancha para encontrarse con el Sparta IV y el General Skobelev.

La Alianza Atlántica recientemente acusó a mediados de octubre a Moscú de emerger uno de sus submarinos, el Novorossiysk, en aguas francesas. Entonces el Kremlin negó las acusaciones, pero la OTAN incluso concretó que el sumergible se vio obligado a salir a flote debido a problemas técnicos. Se le apoda «el agujero negro del mar» por su sigilo. Está diseñado para aguas poco profundas y puede usar misiles Kalibr. Esta misma nave fue vista cerca de las costas de España en septiembre de 2025.

El pasado miércoles 19 de noviembre, el ministro de Defensa británico, John Healey, anunció el despliegue de una fragata de la Marina Real y un caza de la Real Fuerza Aérea para rastrear en el norte de Escocia al buque ruso Yantar. Se le acusó entonces de estar utilizando láseres potencialmente peligrosos para perturbar a la aviación del Reino Unido. El mismo Healey declaró este lunes que en los últimos dos años ha aumentado un 30% la actividad naval de Moscú cerca de Gran Bretaña. «Los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Estamos listos«, advirtió sin tapujos al Gobierno de Vladímir Putin.

«Medidas destructivas»

La Embajada de Rusia en Londres consideró, pro su parte, que las acusaciones son «provocadoras» e insistió en que sus naves operan legalmente en aguas internacionales sin representar un peligro para la seguridad del Reino Unido. Los mismos diplomáticos pidieron al Ejecutivo británico que se abstuvieran de «tomar medidas destructivas que solo agravarían la crisis en el continente europeo».

Londres y sus aliados occidentales han expresado su preocupación acerca de la amenaza potencial que puede representar Rusia para su infraestructura lejos de las costas, como por ejemplo posibles ataques submarinos a cables de energía y telecomunicaciones. Aunque ha habido acusaciones cruzadas, el precedente más conocido es el del gasoducto Nord Stream en el Báltico. Por ahora no se conoce a los responsables del ataque aunque hay algunos sospechosos de nacionalidad ucraniana. Lo que no se sabe es quién estuvo dio la orden, y Moscú acusó a Occidente de estar detrás mientras que algunas voces acusaron al Kremlin de realizar un ataque de falsa bandera.