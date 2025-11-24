El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El buque británico HMS Severn, abajo a la izquierda, rastrea a la corbeta rusa RFN Stoiki frente a las costas del Reino Unido. Ministerio de Defensa británico

La Marina británica detecta dos buques rusos en el Canal de la Mancha

El secretario de Defensa británico apunta que ha habido un aumento del 30% de la actividad de este tipo de barcos en sus aguas en los últimos dos años

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

Acorazados rusos han navegado por el canal de la Mancha en las últimas dos semanas. Así lo desvelaron este lunes medios del Reino Unido citando ... a su Ministerio de Defensa. Las fuentes mencionadas no concretan la fecha pero sí que dos buques fueron detectados. Concretamente Londres apuntó que el RFN Stoiki (corbeta) y Yelnia (petrolero), ambos parte de la Flota del mar Negro, iban en dirección este a través del estrecho de Dover. El HMS Severn británico, una patrullera inglesa de alta mar, les avistó entonces lejos de la costa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  4. 4

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  5. 5 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  6. 6 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  7. 7 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  8. 8 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  9. 9

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  10. 10 Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Marina británica detecta dos buques rusos en el Canal de la Mancha

La Marina británica detecta dos buques rusos en el Canal de la Mancha