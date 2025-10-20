El cable del funicular de Lisboa no estaba certificado para transporte de personas

El accidente del turístico funicular lisboeta en el que 16 personas murieron y 22 más resultaron heridas el pasado 3 de septiembre fue provocado por ... una cadena de errores que se podrían haber prevenido. Según el informe preliminar de la Oficina para la Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios, cuyo contenido se conoció este lunes, la principal pudo estar en el cable que une las dos cabinas del vehículo, y que sorprendentemente «no estaba certificado para su uso en instalaciones de transporte de pasajeros».

No cumplía ninguno de los estándares exigidos, ni los técnicos, ni los legales. Ni siquiera los de la propia empresa que lo opera. Tampoco había pasado revisión alguna y ni siquiera se veía a simple vista, por lo que no se puede determinar si alguien apreció desgaste. No obstante, el día del accidente llevaba 601 días instalado y no había dado problemas hasta entonces, por lo que el informe no concluye si fue clave en el siniestro, que se produjo cuando el cable se rompió. El funicular de Gloria, que se movía por una empinada cuesta, aceleró entonces sin control, y sin que los frenos pudiesen contrarrestar la fuerza, hasta chocar contra un edificio.

Registros falsos

Por si fuese poco, los investigadores señalan que a esto se suman métodos de mantenimiento arcaicos, fallos en los sistemas de frenos y falta de supervisión por parte de la empresa concesionaria del servicio, Carris. Es más, el informe destaca que incluso se falsificaban los registros de tareas de inspección programadas: «El mantenimiento marcado como finalizado no siempre corresponde a las tareas efectivamente realizadas, y las labores críticas para la seguridad se ejecutan de manera no estandarizada». Es más, el informe constata que el mismo día del accidente estaba previsto realizar inspecciones programadas que aparecen en los documentos como realizadas a pesar de que no se llevaron a cabo.

Y la guinda es la formación de los cinco técnicos responsables de la seguridad del funicular. «Se basa en la transferencia de conocimientos prácticos en un entorno de trabajo, sin recurrir a acciones de formación teórica ni a cursos técnicos específicos sobre los distintos equipos operados bajo los contratos vigentes», recoge el texto, que no es aún definitivo ni entra a valorar si existió negligencia.