Peritos recopilan información en el lugar del accidente del funicular de la Gloria en Lisboa el pasado septiembre. EFE

El cable del funicular de Lisboa no estaba certificado para transporte de personas

El informe preliminar señala también fallos en el mantenimiento que pudieron provocar el accidente en el que murieron 16 personas

Z. Aldama

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:12

El accidente del turístico funicular lisboeta en el que 16 personas murieron y 22 más resultaron heridas el pasado 3 de septiembre fue provocado por ... una cadena de errores que se podrían haber prevenido. Según el informe preliminar de la Oficina para la Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios, cuyo contenido se conoció este lunes, la principal pudo estar en el cable que une las dos cabinas del vehículo, y que sorprendentemente «no estaba certificado para su uso en instalaciones de transporte de pasajeros».

