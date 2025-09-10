La empresa de mantenimiento del funicular de La Gloria de Lisboa usó una dirección falsa durante una década

La empresa encargada del mantenimiento del funicular de La Gloria en Lisboa, cuyo accidente la semana pasada provocó 16 muertos y 22 heridos, utilizó durante ... una década una dirección falsa. Así lo ha destapado el periódico portugués 'Público'. Así la compañía aseguraba estar ubicada en el parque tecnológico Madan, vinculado a la Universidad Nova de la capital lusa, a pesar de que en ningún momento tuvo actividad en este emplazamiento.

La firma MNTC y otra sociedad con la misma propiedad, Geratriz, usaron como señas esa dirección con contratos firmados con Carris -la empresa pública de transporte del Ayuntamiento de Lisboa- en 2019 y 2022. El parque tecnológico, ubicado en Monte da Caparica, al sur de la ciudad, ha calificado esta circunstancia como un «abuso» ya que la compañía «nunca tuvo contrato de alquiler» en ningún espacio de esta infraestructura. E incluso después de trasladar su sede, la correspondencia llegaba a la dirección del parque.

Las dos sociedades, MNTC y Geratriz, se supone que ocuparon oficinas en el edificio 6 de la UNINOVA, pero sin ninguna relación con el organismo académico. Únicamente Geratriz firmó en 2010 un acuerdo temporal de cesión del espacio, que se extendió durante tres años. En los contratos cerrados con Carris para el mantenimiento de los funiculares municipales lisboetas (Bica, Lavra, Santa Justa y La Gloria) figura como sede social el parque de Madan. Únicamente en el último documento sellado en agosto aparecen las nuevas señas de la empresa. Esta dirección corresponde a una tienda pequeña en los bajos de un bloque de apartamentos de Almada, una ciudad separada de Lisboa por el río Tajo. La fachada del local no luce ningún cartel ni otro elemento identificativo y los vecinos aseguran que no ven un gran trasiego de trabajadores, al contrario lo habitual es ver a un único empleado. Todo ello a pesar de que MNTC asegura tener 28 asalariados en plantilla.

Según la información hecha pública por Carris, los técnicos de la subcontrata realizaron el mantenimiento mensual el 1 de septiembre, apenas dos días antes del accidente. La operación, de dos horas de duración, incluyó cuatro procedimientos: una prueba eléctrica al cable, una inspección visual y la lubrificación con aceite del cable de equilibrio, que según el informe técnico preliminar fue el que se se soltó de su fijación y provocó el descarrilamiento. Y la misma mañana de la jornada de la tragedia había pasado una revisión de media hora donde todo parecía estar correcto. En la documentación consta que no se detectó ninguna anomalía. Tras el accidente, las páginas web de las empresas responsables del mantenimiento dejaron de estar operativas.