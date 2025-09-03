El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Imagen de archivo del funicular. Reuters

Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Otra veintena de personas ha resultado heridas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:19

Tres personas han muerto después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. El suceso ... ha dejado también al menos una veintena de heridos, nueve de ellas se encuentran en estado grave y han sido trasladadas al Hospital San José de la capital portuguesa, según publica la cadena CNN lusa. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  4. 4 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  7. 7 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  8. 8

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa