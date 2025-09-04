El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Expertos técnicos evalúan el accidente del funicular Gloria de Lisboa. EFE

«El funicular chocó con una fuerza brutal y se aplastó como una caja de cartón»

Los fallecidos en el accidente del Ascensor de La Gloria en Lisboa se elevan a 16, mientras seis heridos graves permanecen en la UCI

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:33

Portugal ha vivido este jueves un día de luto nacional tras el descarrillamiento del emblemático funicular de La Gloria en Lisboa. La capital lusa «nunca ... había vivido una tragedia así», en palabras de su alcalde, Carlos Moedas. El balance de víctimas se ha elevado hasta los 16 muertos y 23 heridos, seis de ellos ingresados en cuidados intensivos. El Gobierno luso ha revelado la nacionalidad de trece de los fallecidos: cinco portugueses, dos canadienses, dos surcoreanos, un alemán, un ucraniano, un estadounidense y un suizo. Entre ellos se encuentran el conductor del teleférico, cuatro integrantes de la Santa Casa de Misericordia y un árbitro de voleibol. La mayoría de los pasajeros eran turistas y entre quienes sufrieron lesiones hay, además de cuatro portugueses, dos alemanes, dos españoles -que recibieron ayer el alta-, un surcoreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  10. 10

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El funicular chocó con una fuerza brutal y se aplastó como una caja de cartón»

«El funicular chocó con una fuerza brutal y se aplastó como una caja de cartón»