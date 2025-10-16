El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Bruselas presenta su hoja de ruta para blindar a Europa ante cualquier amenaza

El plan de acción incluye la construcción de un muro de drones, de un escudo aéreo y espacial europeo y la operación 'centinela del este' para protegerse de Rusia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:49

A principios de mes los líderes europeos se reunieron para la cumbre informal de Copenhague, bajo la amenaza de incursiones de drones en el espacio ... aéreo danés. Sobre la mesa tenían el borrador de la hoja de ruta para reforzar la defensa de la Unión Europea (UE), una inciativa que la Comisión Europea ha presentado este jueves y que incluye iniciativas como el muro de drones, la operación 'centinela del este', la creación de un escudo aéreo europeo y de un escudo espacial.

