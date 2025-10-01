El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen. EFE

La primera ministra danesa afirma que la UE se encuentra en «la situación más peligrosa desde la II Guerra Mundial»

A su llegada a la cumbre de líderes en Copenhague ha destacado que Moscú supone una amenaza para todo el bloque y que todos los países europeos deben rearmarse

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhague

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:18

La seguridad europea ante la amenaza rusa será el principal debate entre los líderes de la UE en Copenhague. A su llegada, la primera ministra ... danesa, Mette Frederiksen, ha asegurado que la Unión Europea se encuentra «en la situación más peligrosa, ya no desde la Guerra Fría, sino desde la Segunda Guerra Mundial». Los incidentes en Estonia, Polonia y Rumanía -con incursiones aéreas rusas- deben tener «una respuesta contundente» y todos los países europeos deben rearmarse para enfrentar la «amenaza común» que supone Rusia.

