El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu
El secretario de la Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el titular de Defensa británico, John Healey. AFP

La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»

La organización busca armonizar los protocolos mientras pide mesura a los gobiernos proclives a «usar la fuerza»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:15

Comenta

El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, defendió este miércoles que la organización «sólo debe derribar cazas rusos, si éstos representan una amenaza». ... Durante la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas -marcada por las recientes incursiones aéreas en Polonia y en Estonia y por los incidentes en Dinamarca-, el neerlandés insistió en que los aliados deben estar «absolutamente convencidos de que una aeronave supone una amenaza» antes de derribarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»

La Alianza apuesta por derribar cazas rusos «sólo si representan un peligro»