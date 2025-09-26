El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius EFE

La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

Los ministros de Defensa de los países fronterizos han acordado tomar «acciones decisivas» para defenderse de las «provocaciones de Moscú»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:57

El aumento de las incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea ha supuesto una escalada en las provocaciones de Moscú y ... son vistas ya como una amenaza a la seguridad europea. Los ministros de Defensa de nueve países próximos a la frontera con Rusia, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, han mantenido este viernes una videollamada en la que han acordado la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia -que formará parte de la operación de la OTAN 'Centinela del Este'- y que será «una prioridad inminente» para el bloque comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un &#039;muro de drones&#039; frente a Rusia