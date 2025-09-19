El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

Bruselas señala que la nueva provocación de Putin «pone de relieve una vez más la urgente necesidad de reforzar el flanco oriental y profundizar la cooperación en defensa«

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25

Mientras la OTAN analiza las últimas violaciones aéreas rusas en Polonia y Estonia -dos aliados que han invocado el artículo 4, que llama a todos ... los socios a consultas-, los líderes de la Unión Europea se reunirán el 1 de octubre en Copenhague para acordar una «respuesta colectiva» a Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recordó este viernes que las intromisiones de drones y cazabombarderos no afectan solo a las fronteras de la Alianza Atlántica, sino también a las de la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  5. 5 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  6. 6 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  7. 7

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  8. 8

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta