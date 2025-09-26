El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Intervención de Netanyahu en la Asamblea de la ONU, en directo
Netanyahu, abucheado en la ONU mientras decenas de líderes abandonan la Asamblea General

El primer ministro israelí inicia su discurso con la promesa de que la operación militar en Gaza no tiene retorno

T. Nieva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:18

Benjamín Netanyahu se ha presentado esta tarde ante la ONU con un discurso desafiante y un alegato a favor de la guerra que se lleva ... a cabo en Gaza tras el «despreciable» atentado de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro israelí defiende la operación militar en la Franja y asegura que «no volveremos atrás». Su propósito, ha dicho, es «acabar el trabajo. Su discurso es retransmitido a toda la población de Gaza mediante altavoces que el ejército ha colocado estratégicamente.

