Abás inverviene por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU. Ep

Abás promete un gobierno sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»

El presidente de la Autoridad Palestina exige a la milicia que entregue las armas y pide a la comunidad internacional que ampare sus derechos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:53

El líder de un país devastado, con más de 65.000 muertos a sus espaldas, se presentó este jueves por videoconferencia ante la 80 Asamblea ... General de la ONU tras haber sido vetado por EE UU, que no ha concedido visados a su delegación, en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Mahmud Abás tenía la misión de representar la resiliencia del pueblo palestino, cuyo mayor acto de desafío es la promesa de «vivir y sobrevivir» al exterminio en marcha. «No importa cuánto sangren nuestras heridas ni cuánto dure el sufrimiento, no van a quebrar nuestra voluntad», prometió.

