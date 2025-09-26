El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
Benjamín Netanyahu, durante su discurso en la ONU. Afp

Las frases de Netanyahu ante la ONU: «Asesinar judíos tiene recompensa»

El primer ministro de Israel carga contra los países que reconocen a Palestina, niega el genocidio y defiende su política de mano dura que ha causado más de 65.000 muertos en Gaza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido hoy ante la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho entre abucheos y ... viendo cómo la mayoría de los representantes internacionales abandonaban la sala en protesta por la masacre que el ejército hebreo está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde han muerto más de de 65.000 personas. A continuación algunas de las frases de su discurso.

