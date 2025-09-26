Netanyahu ordena al ejército colocar altavoces en Gaza para emitir su discurso en la ONU

Benjamín Netanyahu ha dado orden al ejército israelí para que coloque potentes altavoces en Gaza durante su discurso de este viernes en la ONU. Su ... propósito es que todos los palestinos de la Franja lo escuchen. Se ha calificado incluso como una operación militar: 'El Grito'. Mandos del ejército han señalado que la orden es «una idea descabellada», aunque garantizan que deberán cumplirla. De hecho, una de las divisiones desplegadas en Gaza City ha comenzado a movilizar camiones donde se ha instalado grupos de altavoces.

El primer ministro israelí comenzará su discurso en la Asamblea General a las tres de la tarde (hora española). Medios hebreos afirman que acompañarán sus palabras con gráficos y mapas. Se espera una alocución larga y bronca. Los mismos medios han adelantado que mostrará su rechazo al Estado palestino realizado por numerosos países de Naciones Unidas, y llamará la atención de los líderes mundiales sobre la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que un ataque terrorista de Hamás asesino a 1.200 israelíes y secuestró a 240. En reiteradas ocasiones, su Gobierno ha acusado a la ONU de «parcialidad» en la guerra de Gaza e hizo una campaña intensiva ante lo que consideró cierta minusvaloración por parte de Naciones Unidas de la investigación por las atrocidades sexuales cometidas por los terroristas durante la masacre.

Miembros del ejército han trasmitido al Canal 12 de televisión de manera anónima su desconcierto por la orden de Netanyahu. «¿Qué es esta falacia? Nadie entiende qué beneficio militar hay aquí», han señalado algunos mandos, quienes creen que el primer ministro y su gabinete deben enfocar la emisión del discurso como una maniobra de guerra psicológica. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa objetan que obliga a desviar efectivos de zonas de combate o de logística para conducir los camiones y colocar los altavoces, a la vez que los exponen a los francotiradores de Hamás.

También un buen número de familiares de los rehenes ha expresado su enfado con esta medida. «¿Hasta cuándo usarán a nuestros hijos para su campaña personal?», han manifestado los allegados sobre Netanyahu y sus ministros a quienes culpan de utilizar a los secuestrados como «extras» en una representación bélica. «No son escenografía en su espectáculo megalómano», ha subrayado en un comunicado el colectivo Ima Era (Madres Despiertas. Los familiares apelan a los altos mandos para que «no cedan ante esta locu