El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, al anunciar este miércoles el incremento del gasto militar. EFE

Taiwán anuncia un presupuesto militar especial para defenderse de China

El presidente William Lai Ching-te moviliza 40.000 millones de dólares contra «las crecientes amenazas» del régimen de Pekín para demostrar su «compromiso con la autodefensa»

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

China arremete contra Japón para que no se inmiscuya en Taiwán mientras Xi Jinping reitera sus pretensiones ante Donald Trump, y de paso el mundo ... entero. En consecuencia, el territorio se prepara para defenderse de una amenaza más o menos distante, pero inexorable. Por eso el presidente taiwanés, William Lai Ching-te, ha revelado este miércoles un presupuesto especial por valor de 40.000 millones de dólares (34.500 millones de euros) para la compra de armamento.

