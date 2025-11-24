El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Taiwán y Venezuela, los nuevos frentes de guerra que han abierto las superpotencias mundiales

China y Japón se enredan en un rifirrafe por la soberanía de Taiwán, que Pekín podría reclamar por la fuerza; Estados Unidos, por su parte, pone al régimen de Maduro en su diana

Zigor Aldama
Mercedes Gallego

Zigor Aldama y Mercedes Gallego

Nueva York

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:01

Ha querido la casualidad que dos portaaviones sean protagonistas de los conflictos que han abierto en las últimas semanas las mayores superpotencias mundiales. China, que ... acaba de estrenar el 'Fujian', ha abierto un contencioso con Japón por Taiwán, su 'provincia rebelde'. Estados Unidos, por su parte, ha trasladado el gigantesco 'USS Gerald Ford' al Caribe para amedrentar al régimen venezolano. Analizamos los escenarios bélicos que se abren a ambos lados del mundo.

