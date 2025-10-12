El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente William Lai Ching-te, durante su alocución el viernes con motivo del Día Nacional de Taiwán. EFE

Taiwán anuncia su 'Cúpula-T', un sistema de defensa aérea contra China

El presidente, William Lai Ching-te, confirma un incremento del gasto militar y exige al régimen de Pekín que renuncie al uso de la fuerza mientras este le acusa de «prostituirse»

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:10

Comenta

El presidente de Taiwán, William Lai Ching-te, ha exigido a China que renuncie a emplear la fuerza militar contra la isla durante su discurso ... con motivo del día nacional, celebrado este viernes. Pero, por si acaso, el mandatario ha tenido a bien aprovechar la ocasión para confirmar un marcado incremento de la inversión en defensa y, también, la construcción de un sistema de defensa aérea llamado 'Cúpula-T'.

