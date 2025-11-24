El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xi a Trump: el regreso de Taiwán a China es «parte clave del orden mundial de posguerra»

Los dos principales líderes mundiales hablan por teléfono sobre el orden global, la invasión de Ucrania y las relaciones bilaterales

Zigor Aldama

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:37

China reclama la soberanía de Taiwán, pero los acuerdos que la isla tiene con Estados Unidos obligan a la superpotencia americana a armar al gobierno ... de Taipéi para prevenir una invasión de Pekín. Sin embargo, Donald Trump siempre se ha mostrado ambiguo cuando se le ha preguntado si acudiría al rescate de la antigua Formosa, que es independiente 'de facto' pero carece de reconocimiento global. Es una duda que se hace también el presidente chino, Xi Jinping. Y por eso este lunes ha tratado de despejarla durante una inesperada llamada entre los mandatarios de las dos grandes superpotencias mundiales.

