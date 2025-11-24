Xi a Trump: el regreso de Taiwán a China es «parte clave del orden mundial de posguerra»

China reclama la soberanía de Taiwán, pero los acuerdos que la isla tiene con Estados Unidos obligan a la superpotencia americana a armar al gobierno ... de Taipéi para prevenir una invasión de Pekín. Sin embargo, Donald Trump siempre se ha mostrado ambiguo cuando se le ha preguntado si acudiría al rescate de la antigua Formosa, que es independiente 'de facto' pero carece de reconocimiento global. Es una duda que se hace también el presidente chino, Xi Jinping. Y por eso este lunes ha tratado de despejarla durante una inesperada llamada entre los mandatarios de las dos grandes superpotencias mundiales.

«El retorno de Taiwán a China es una parte clave del orden mundial de posguerra», le ha dicho Xi a Trump según la información proporcionada por la agencia oficial Xinhua. Convencido de que Pekín y Washington están condenadas a entenderse, Xi le ha recordado que «China y Estados Unidos combatieron juntos contra el fascismo y el militarismo» y ha añadido que «deben continuar trabajando para proteger el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial». Sobre todo porque «los hechos demuestran que la cooperación beneficia a ambos países y la confrontación les daña».

El líder comunista ha ahondado en esa idea, añadiendo que las relaciones entre ambos países deben enderezarse, pero siempre desde «una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo» y con el objetivo de «ampliar la lista de áreas de cooperación y acortar la lista de razones para la confrontación».

Apoyo a los esfuerzos para la paz

La conversación, confirmada por la Casa Blanca sin aportar más detalles, llega en un momento de gran tensión entre ambos países: por un lado está la guerra arancelaria que Trump dirigió desde el principio contra China, y por otro lado están las desavenencias que emanan de la actitud de Pekín en la guerra de Ucrania y la de Estados Unidos en el conflicto con Taiwán. A ese último se ha sumado Japón, cuya primera ministra, Sanae Takaichi, ha dejado claro que sí acudiría en auxilio de la 'provincia rebelde' de China.

Sobre la invasión rusa y el plan de paz propuesto por Trump, Xi se ha limitado a declarar que «China apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver esta crisis desde su raíz».

Trump ha ofrecido una escueta versión de la conversación en la red Truth Social a través de un mensaje en el que no menciona Taiwán y pasad de puntillas por la invasión rusa de Ucrania. Pone el énfasis en sus acuerdos comerciales, sobre todo el de soja, y añade que la situación irá a mejor. «¡Nuestra relación con China es extremadamente sólida!», ha afirmado. Y para certificarlo ha anunciado que Xi le ha invitado a visitar Pekín el próximo mes de abril, a lo que ha respondido afirmativamente y correspondiendo con una visita a Washington «más adelante».