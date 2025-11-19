El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Desalojan el polideportivo de Lasesarre por un incendio
Gustavo Petro. AFP

Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

El presidente colombiano publica sus gastos para demostrar a Trump que no tiene vínculos con el narcotráfico, pero revela una serie de controvertidos pagos en sus cuentas

María Rego

María Rego

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

Gustavo Petro se ha empeñado en demostrar a Donald Trump que no tiene vínculo alguno con el narcotráfico y que su decisión de incluirle en ... la llamada lista Clinton –una especie de registro de personas y entidades con lazos con las drogas o el crimen organizado– fue un absoluto error. Tal es el interés del presidente colombiano en limpiar su imagen que esta semana decidió publicar sus gastos personales desde que llegó al poder hace tres años. Lo cierto es que en sus cuentas no aparece ningún rastro sospechoso de haber hecho negocios con los narcos, pero revelan otros movimientos que han provocado un auténtico terremoto en el país latinoamericano. Entre los pagos hay compras en firmas de lujo durante sus viajes por Estados Unidos y Europa y una factura de un club de striptease en Portugal. La demostración de transparencia se le ha vuelto en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  4. 4

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  5. 5

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano
  10. 10 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal

Las polémicas facturas de Petro: marcas de lujo, Zara y un club de striptease en Portugal