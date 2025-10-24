El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre
Gustavo Petro, presidente de Colombia, saluda a unos militares. Afp

EE UU sanciona a Petro y su familia por no combatir el tráfico de drogas

El presidente colombiano critica duramente los ataques a las narcolanchas mientras el Tesoro le acusa de hacer florecer la producción de cocaína e inundar el territorio estadounidense

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:37

Comenta

El Gobierno de Donald Trump escaló este viernes la tensión con Colombia al anunciar sanciones contra el presidente, Gustavo Petro, y su familia acusándolos de ... apoyo al narcotráfico. Petro ha sido muy crítico con los ataques de EE UU a narcolanchas en el Caribe, lo que derivó en dos incursiones a embarcaciones en el Pacífico colombiano y acusaciones de narcoterrorismo, que ahora se materializan con sanciones personales y previsiblemente traerán también la congelación los fondos que se destina a la lucha contra el narcotráfico en ese país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  9. 9

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  10. 10

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EE UU sanciona a Petro y su familia por no combatir el tráfico de drogas

EE UU sanciona a Petro y su familia por no combatir el tráfico de drogas