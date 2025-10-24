EE UU sanciona a Petro y su familia por no combatir el tráfico de drogas

El Gobierno de Donald Trump escaló este viernes la tensión con Colombia al anunciar sanciones contra el presidente, Gustavo Petro, y su familia acusándolos de ... apoyo al narcotráfico. Petro ha sido muy crítico con los ataques de EE UU a narcolanchas en el Caribe, lo que derivó en dos incursiones a embarcaciones en el Pacífico colombiano y acusaciones de narcoterrorismo, que ahora se materializan con sanciones personales y previsiblemente traerán también la congelación los fondos que se destina a la lucha contra el narcotráfico en ese país.

«Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas, inundando EE UU y envenenando a los estadounidenses», acusó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El anuncio, que se ampara en una orden ejecutiva de Biden de 2021 para la lucha contra el fentanilo, marca un hito inédito en la relación entre Washington y Bogotá. El presidente colombiano pasa de socio estratégico de EE UU en la guerra contra el narcotráfico a enemigo público en tiempo récord, como signo de los tiempos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) acusa a Petro de haber permitido que los carteles de la droga «florezcan» en Colombia y lo responsabiliza del aumento en la producción de cocaína. «El presidente Petro ha permitido que los carteles prosperen y se ha negado a detener esta actividad», dijo el secretario del Tesoro al anunciar unas sanciones que alcanzan también a su esposa, Verónica Alcocer, a su hijo mayor, Nicolás Petro, y a su ministro de Interior, Armando Benedetti. «Hoy, el presidente Trump toma medidas firmes para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país», dijo Bessent.

«La amenaza se cumplió»

Petro, que había prometido defenderse ante los tribunales de las acusaciones de Trump cuando se materializaran, tiene ahora la oportunidad de hacerlo. «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC», escribió en X el presidente colombiano, haciendo referencia al congresista estadounidense de origen colombiano, que se ha convertido en uno de sus más férreos opositores en el Congreso de EE UU, acusándolo de connivencia con el narcotráfico desde la campaña electoral. «Mi abogado en mi defensa será Dan Kovalik», anunció Petro, esbozando su línea defensiva ante la opinión pública, que será la devolver la pelota al consumo de narcóticos en EE UU.

«Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína».