Trump ha enviado aviones de combate F-35 a Puerto Rico como parte de su lucha contra los cárteles de la droga. AFP

EE UU, en pie de guerra con Colombia y Venezuela por el narcotráfico

El Gobierno Trump enfada a Bogotá al retirar la certificación de aliado contra las drogas mientras Caracas le reta por atacar barcos cerca de sus costas

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:11

En su deriva autoritaria el Gobierno estadounidense de Donald Trump ha encendido su foco hacia Colombia y Venezuela tras amenazar a Brasil. Primero negó las ... visas y deportó a muchos ciudadanos de estos países. Después ha enviado parte de su poderoso armamento marítimo a las costas de Venezuela, desde donde ataca a cualquier embarcación que le parece sospechosa de llevar estupefacientes. Y esta semana ha retirado la certificación de aliado antidrogas a las dos naciones y a Bolivia al estimar que fracasaron en la lucha contra los narcos.

