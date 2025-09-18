El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
Vladímir Padrino López, ministro venezolano de Defensa, señala un mapa durante un encuentro con militares en Caracas. EFE

Venezuela lanza un tratado «estratégico» con Rusia tras los ataques a las narcolanchas

Caracas intensifica los lazos con Moscú ante la «creciente amenaza» militar de EE UU, que despliega cazas F-35 para enfrentarse a los cárteles

T. Nieva

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:11

La Asamblea Nacional de Venezuela incluyó a última hora de este jueves en su orden del día la primera discusión del denominado Proyecto de Ley ... Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia, un pacto con el que el régimen chavista quiere fortalecer sus alianzas «en respuesta a las amenazas» de Estados Unidos tras la voladura de tres supuestas narcolanchas venezolanas. La aprobación de este acuerdo es una mera formalidad, ya que los presidentes de ambos países Nicolás Maduro y Vladímir Putin ya han cerrado el documento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  9. 9

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  10. 10 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Venezuela lanza un tratado «estratégico» con Rusia tras los ataques a las narcolanchas

Venezuela lanza un tratado «estratégico» con Rusia tras los ataques a las narcolanchas