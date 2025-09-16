El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump charla con la prensa. Ep

Trump desvela que EE UU ha atacado una tercera narcolancha procedente de Venezuela

El presidente republicano asegura que Maduro es el líder «de una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:30

En una charla con periodistas, Donald Trump ha desvelado hoy que no son dos sino tres las embarcaciones procedentes de Venezuela presuntamente relacionadas con el ... narcotráfico que las tropas armadas estadounidenses han destruido. «Ustedes saben de dos casos, pero han sido tres», ha sorprendido el presidente norteamericano. Hace justo una semana, el ejército de EE UU hundió una supuesta narcolancha y mató a sus once tripulantes. El lunes, en otro ataque selectivo, acabó con otra embarcación y causó la muerte de tres personas. De la tercera acción, el magnate republicano no ha dado detalles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  7. 7

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump desvela que EE UU ha atacado una tercera narcolancha procedente de Venezuela

Trump desvela que EE UU ha atacado una tercera narcolancha procedente de Venezuela