El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump, presidente de EE UU. Reuters

EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

En la acción, la sexta de este tipo contra la distribución de drogas procecente de Venezuela, fallecieron los otros dos tripulantes

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Donald Trump anunció ayer que los dos «narcoterroristas» que sobrevivieron al ataque de las tropas armadas estadounidenses contra un «submarino que transportaba drogas» han sido ... devueltos a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  2. 2 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  6. 6

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  7. 7

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico

EE UU devuelve a Ecuador y Colombia a los dos supervivientes del ataque a un submanino del narcotráfico