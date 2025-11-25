España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

El aislamiento mundial de Venezuela tras las últimas amenazas militares estadounidenses se ha agravado este martes al secundar España la decisión tomada a última hora ... del lunes por Alemania de desaconsejar a sus ciudadanos los viajes al país latinoamericano. En una nota emitida por el Ministerio de Exteriores que lidera José Manuel Albares, se insta a la población a evitar cualquier desplazamiento al territorio, «salvo que sea necesario» debido a «la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras)».

Desde que el pasado fin de semana la Administración Federal de Aviación estadounidense alertara sobre «el deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar» en el país caribeño o sus alrededores ya son ocho las aerolíneas que han decidido anular sus conexiones hasta nuevo aviso. Se trata de Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Avianca y Latam Airlines (ambas de Colombia), la turca Turkish Airlines, una de las diez más grandes del mundo, así como Air Europa y Plus Ultra.

Ante las cancelaciones, que han dejado decenas de vuelos suspendidos y a miles de personas imposibilitadas de viajar a Venezela, el Ministerio de Exteriores de español ha pedido a los viajeros «mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se puedan producir». En un tono similar se expresó el lunes por la noche el Gobierno alemán al reconocer que «la situación en Venezuela actualmente es tensa. Existe la posibilidad de una escalada de la situación de seguridad en cualquier momento, incluso a corto plazo». Por ese motivo, también instaron a sus ciudadanos a «no viajar» al territorio en cuestión ante el riesgo creciente de una «posible escalada».

Las advertencias tienen lugar en medio de las especulaciones en torno a que la Administración de Donald Trump podría llevar a cabo una operación militar contra Venezuela ante el despliegue de efectivos que está llevando a cabo en la región con vistas a combatir el narcotráfico y tras designar el lunes como organización terrorista al Cártel de los Soles, al frente del cual Washington sitúa a Nicolás Maduro y a otros altos cargos del régimen como su 'número dos', el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.