El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao
Viajeros varados viajeros en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Caracas, tras suspender sus vuelos varias compañías. EFE

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

El Ministerio de Exteriores pide desplazarse al país latinoamericano solo en caso «necesario» tras las cancelaciones de vuelos de más de media docena de aerolíneas

I. Ugalde

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

El aislamiento mundial de Venezuela tras las últimas amenazas militares estadounidenses se ha agravado este martes al secundar España la decisión tomada a última hora ... del lunes por Alemania de desaconsejar a sus ciudadanos los viajes al país latinoamericano. En una nota emitida por el Ministerio de Exteriores que lidera José Manuel Albares, se insta a la población a evitar cualquier desplazamiento al territorio, «salvo que sea necesario» debido a «la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras)».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9

    El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»
  10. 10 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela

España se suma a Alemania y desaconseja viajar a Venezuela