El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Las milicias bolivarianas se preparan ante la posibilidad de un ataque del ejército estadounidense. EFE

La designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista cerca aún más a Maduro

Con esta nueva calificación, Trump abre la puerta a una intervención del Pentágono en Venezuela

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:24

Comenta

El gobierno de Donald Trump aumentó este lunes la presión sobre Venezuela al designar de forma oficial como grupo terrorista al Cártel de los Soles. ... Esta organización de narcotráfico, que hasta antes del primer gobierno de Trump solo existía como una expresión popular, se eleva oficialmente a «organización terrorista extranjera». Es una expresión que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha utilizado otras veces para equiparar los ataques militares contra las narcolanchas a los ejercidos en el pasado contra miembros de Al-Qaeda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  4. 4

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  5. 5 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  6. 6 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  7. 7 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»
  8. 8

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  9. 9 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  10. 10

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista cerca aún más a Maduro

La designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista cerca aún más a Maduro