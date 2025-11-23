El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del espacio aéreo venezolano totalmente despejado con decenas de vuelos esquivándolo. Flightradar 24

Operación panfleto sobre una Venezuela sin vuelos

EE UU se plantea lanzar pasquines recordando que hay una recompensa por Maduro mientras la aviación comercial empieza a evitar el espacio venezolano ante la escalada militar

M. Pérez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

Operación panfleto. La Casa Blanca se ha planteado la posibilidad de arrojar decenas de miles de pasquines sobre Caracas y las zonas más pobladas de ... Venezuela como una forma más de acoso a Nicolás Maduro en medio del clima prebélico en constante crecimiento que existe entre EE UU y el país caribeño. Los folletos deberían ser arrojados desde aviones del ejército y recordarían a los ciudadanos que Estados Unidos ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares a quienes contribuyan al arresto y posterior condena del presidente venezolano, además de denunciar que el líder chavista sigue al frente del Ejecutivo después de unas elecciones fraudulentas.

