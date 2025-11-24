El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Un policía colombiano camina frente a un cartel que ofrece una recompensa millonaria por la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes EE UU acusa de liderar el Cártel de los Soles. AFP

'Los soles', el cártel venezolano que dirige el narcotráfico sin mancharse la manos

EE UU investiga desde los años 80 al clan que ahora califica como terrorista y que está incrustado en el ejército y las instituciones chavistas

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:20

El Departamento de Justicia estadounidense vinculó a Nicolás Maduro con el narcotráfico en 2020. Lo hizo a través de una acusación de conspiración con milicias ... colombianas para inundar EE UU de cocaína. Además del líder chavista, la Fiscalía imputó a otras catorce personas. Entre ellas sobresalían el exjefe del espionaje militar Hugo Carvajal y un antiguo general, Clíver Alcalá, que purgan condena en Estados Unidos tras declararse culpables. Pero también figuraban otros «cómplices» que forman parte del núcleo duro del actual gabinete venezolano: el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y su homólogo en Defensa, Vladimir Padrino López.

