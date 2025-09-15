Sara Botello, tras la presentación oficial de Laporte en San Mamés: «Volver era nuestro sueño»
La mujer del defensa del Athletic agradece a la afición «haber sabido esperar con paciencia»
S. O.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:05
El pasado sábado, Aymeric Laporte volvió a pisar el césped de San Mamés. No fue para jugar, pero sí para saludar a la afición rojiblanca siete años después de su marcha al Manchester City. La derrota ante el Alavés empañó el momento, pero los aplausos de la grada emocionaron al central, que quiso vivirlo junto a su mujer Sara Botello y sus dos hijos.
Noticias relacionadas
Para la pareja fue un momento muy especial. De esos que ponen la piel de gallina. Laporte y su mujer, bilbaína de nacimiento, saltaron al verde y se fotografiaron con sus retoños. El futbolista francés se mostró muy emocionado en la rueda de prensa posterior ante los medios y su esposa también ha querido compartir el momento en su perfil de Instagram con un texto en el que ha agradecido a la afición «haber sabido esperar con paciencia».
«Y esto desde hace tiempo, se había convertido en nuestro sueño. Volver a nuestra casa, volver con los nuestros. Solo puedo decir GRACIAS , gracias a toda la gente, a toda la afición por haber esperado y sobre todo por cómo habéis sabido esperar, con cariño, con ganas ,con paciencia y siempre con buenas palabras», ha escrito la influencer y bailarina en su perfil de la conocida red social.
La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, ha iniciado una nueva etapa en Bilbao, donde ya residen. «Estoy feliz de poder volver a estar en Bilbao, de donde soy y donde siempre querré estar. Gracias de corazón. Aupa Athletic!», ha finalizado la joven.
Animadora del Bilbao Basket
Botello, de 30 años, es oriunda de Bilbao. Su infancia la pasó en el barrio de Zurbaran, donde fue al colegio del mismo nombre. Allí jugó durante varios años en un equipo de fútbol sala. Ya de más mayor, se formó en danza para ser bailarina profesional, disciplina que le apasiona. Ahora se ha convertido en influencer, pero cuando conoció a Laporte actuaba en espectáculos de ballet y danza contemporánea. Para leer más sobre su perfil y sobre cómo conoció a Laporte puedes pinchar aquí.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.