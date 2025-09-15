El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laporte y Sara Botello, junto a sus dos hijos en San Mamés. Instagram

Sara Botello, tras la presentación oficial de Laporte en San Mamés: «Volver era nuestro sueño»

La mujer del defensa del Athletic agradece a la afición «haber sabido esperar con paciencia»

S. O.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:05

El pasado sábado, Aymeric Laporte volvió a pisar el césped de San Mamés. No fue para jugar, pero sí para saludar a la afición rojiblanca siete años después de su marcha al Manchester City. La derrota ante el Alavés empañó el momento, pero los aplausos de la grada emocionaron al central, que quiso vivirlo junto a su mujer Sara Botello y sus dos hijos.

Noticias relacionadas

De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte

De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte

El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic

El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic

Laporte ve el partido desde el palco

Laporte ve el partido desde el palco

Las lágrimas de Laporte a la hora de los agradecimientos

Las lágrimas de Laporte a la hora de los agradecimientos

Laporte: «He pasado momentos difíciles. Cuando se solucionó hubo lloros»

Laporte: «He pasado momentos difíciles. Cuando se solucionó hubo lloros»

Para la pareja fue un momento muy especial. De esos que ponen la piel de gallina. Laporte y su mujer, bilbaína de nacimiento, saltaron al verde y se fotografiaron con sus retoños. El futbolista francés se mostró muy emocionado en la rueda de prensa posterior ante los medios y su esposa también ha querido compartir el momento en su perfil de Instagram con un texto en el que ha agradecido a la afición «haber sabido esperar con paciencia».

«Y esto desde hace tiempo, se había convertido en nuestro sueño. Volver a nuestra casa, volver con los nuestros. Solo puedo decir GRACIAS , gracias a toda la gente, a toda la afición por haber esperado y sobre todo por cómo habéis sabido esperar, con cariño, con ganas ,con paciencia y siempre con buenas palabras», ha escrito la influencer y bailarina en su perfil de la conocida red social.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, ha iniciado una nueva etapa en Bilbao, donde ya residen. «Estoy feliz de poder volver a estar en Bilbao, de donde soy y donde siempre querré estar. Gracias de corazón. Aupa Athletic!», ha finalizado la joven.

Animadora del Bilbao Basket

Botello, de 30 años, es oriunda de Bilbao. Su infancia la pasó en el barrio de Zurbaran, donde fue al colegio del mismo nombre. Allí jugó durante varios años en un equipo de fútbol sala. Ya de más mayor, se formó en danza para ser bailarina profesional, disciplina que le apasiona. Ahora se ha convertido en influencer, pero cuando conoció a Laporte actuaba en espectáculos de ballet y danza contemporánea. Para leer más sobre su perfil y sobre cómo conoció a Laporte puedes pinchar aquí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  2. 2

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  8. 8

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  9. 9

    Sánchez avala las protestas y dice que España «brilla como ejemplo» frente a la «barbarie»
  10. 10 La hija recién nacida de Rita Maestre recibe el alta tras dos semanas en la UCI: «Dejó de respirar en mis brazos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sara Botello, tras la presentación oficial de Laporte en San Mamés: «Volver era nuestro sueño»

Sara Botello, tras la presentación oficial de Laporte en San Mamés: «Volver era nuestro sueño»