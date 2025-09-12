El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic La pareja se encuentra afincada ya en Bilbao después de que la FIFA haya dado luz verde al fichaje

El fichaje de Aymeric Laporte por el Athletic tras la autorización de la FIFA ha llenado de felicidad a la mujer del central, Sara Botello. Han sido días de mucha angustia y preocupación. La pareja, que tiene dos hijos, se encontraba en su casa de Bilbao esperando que se desatascara la situación y el defensa pudiera regresar al conjunto rojiblanco, que era su gran deseo.

Las buenas noticias, por fin, llegaron este jueves. Como muestra de la incertidumbre y de los malos momentos vividos, la joven ha publicado en su perfil de Instagram un mensaje de apoyo a su marido. Escueto pero suficiente para reflejar el alivio y la felicidad que sienten ambos por regresar a Bilbao siete años y medio después de la marcha del jugador al Manchester City.

«Cómo explicaros esto... Por fin, de vuelta en nuestra casa», ha escrito la bailarina en una historia junto al vídeo publicado por el Athletic que confirma el fichaje del jugador. Ver a su marido ataviado de nuevo con la elástica rojiblanca y poder iniciar una nueva etapa en Bilbao junto a sus dos pequeños ha tranquilizado a la joven bilbaína con la que el futbolista internacional contrajo matrimonio en 2023 en una boda de ensueño celebrada en Barcelona.

Dos hijos

Desde que Laporte se marchó del Athletic, Botello, que cuando se conocieron era animadora del Bilbao Basket, le ha acompañado tanto en su etapa en el Machester City como en Arabia en el Al-Nassr, club en el que ha militado las dos últimas temporadas y del que se ha despedido en un comunicado en X agradeciendo la experiencia vivida. En este tiempo el jugador ha logrado importantes gestas deportivas como la consecución de la Premier League en el año 2019 o la Eurocopa con La Roja el verano pasado.

En este tiempo también han vivido momentos familiares muy importantes. La pareja, que ya eran padres de un niño llamado Lucay, dio la bienvenida en mayo de 2024 a su segunda hija.