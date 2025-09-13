Las lágrimas de Laporte a la hora de los agradecimientos

El momento más emotivo de la rueda de Prensa llegó a su conclusión. Los periodistas ya habían lanzado su última pregunta cuando el Aymeric Laporte ... pidió la palabra. Dijo que quería llevar a cabo un turno de agradecimientos con las personas que han sido claves para que «puede estar aquí». Y lo hizo muy conmovido y con lágrimas en sus ojos.

Arrancó con el director general del Athletic, Jon Berasategi. «Ha estado desde el principio ayudando con el tema. Ha sido parte del Athletic desde que empecé en Lezama», indicó.

Pasó al siguiente. «Una persona también muy importante para mí se llama Kepa». Se refiere a Cabareda, un exjecutivo de banca de Balmaseda que lleva muchos años al lado del central. «También Carlos Ortiz, su gestor patrimonial», prosiguió.

Y, ya en plena lucha por evitar que se le escaparan las lágrimas continuó, «obviamente con mi mujer y mis dos hijos». Y llegó el momento de las organizaciones. «AFE ha ayudado mucho en el proceso. La Federación Española también ha estado, con su presidente, con Luis de la Fuente. Me olvido de mucha gente con los nervios. Y obviamente FIFA que me ha dado la alegría de poder estar aquí».