Laporte en un momento de su comparecencia ante la Prensa. Mireya López

Las lágrimas de Laporte a la hora de los agradecimientos

El central citó entre otros a Berasategi, a De la Fuente y al presidente de la Federación, en su regreso al Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:10

El momento más emotivo de la rueda de Prensa llegó a su conclusión. Los periodistas ya habían lanzado su última pregunta cuando el Aymeric Laporte ... pidió la palabra. Dijo que quería llevar a cabo un turno de agradecimientos con las personas que han sido claves para que «puede estar aquí». Y lo hizo muy conmovido y con lágrimas en sus ojos.

