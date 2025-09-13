De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte La pareja, que se casó en 2023 en una boda de ensueño, ha vuelto a Bilbao tras el fichaje del central

Aymeric Laporte y su mujer Sara Botello han comenzado una nueva etapa en Bilbao junto a sus dos hijos tras el regreso del central al Athletic. Desde que el defensa se marchó del club rojiblanco hace siete años, la joven bilbaína le ha acompañado durante su andadura en el Machester City y también en Arabia en el Al-Nassr, equipo en el que ha militado las dos últimas temporadas.

Ha sido siempre su apoyo incondicional. También en estos momentos difíciles en los que a punto estuvo de truncarse el fichaje del defensa. La pareja pasó por el altar en 2023 en una boda de ensueño celebrada en un castillo ubicado en Barcelona, un enlace al que acudieron varios jugadores entonces en las filas rojiblancas como Muniain, De Marcos o Aduriz y que, además, incluyó la actuación de Juan Magán para sorpresa de todos los invitados.

En su boda lució dos vestidos, uno de Pronovias y otro, para el festejo, obra de la vizcaína Alicia Rueda. Entonces, la pareja ya tenía a su primer hijo en común, Lucay, que tuvo un papel muy importante en una jornada tan especial. El pequeño entró de forma triunfal montado en un impresionante Buggati mini.

En mayo de 2024 ampliaron la familia con la llegada de su segunda hija, que nació en la capital vizcaína. Pero, ¿cómo se conoció la pareja? Ella, que ahora tiene 30 años, conoció al internacional de La Roja cuando era animadora del Bilbao Basket, etapa de la que guarda un bonito recuerdo. Entre ellos surgió un chispazo que jamás se ha apagado.

Jugadora de fútbol sala

Sara es natural de Bilbao. Su infancia la pasó en el barrio de Zurbaran, donde fue al colegio del mismo nombre. Allí jugó durante varios años en un equipo de fútbol sala. Ya de más mayor, se formó en danza para ser bailarina profesional, disciplina que le apasiona. Ahora se ha convertido en influencer, pero cuando conoció a Laporte actuaba en espectáculos de ballet y danza contemporánea.

En su perfil de Instagram tiene 40.000 seguidores. La bilbaína presume de familia pero también muestra cómo se mantiene en forma, fotografías en bikini, looks o viajes. Este verano, por ejemplo, ha dado cuenta de su visita a Galicia, ya que la joven procede de familia gallega.