Laporte, presentado en el césped de San Mamés ya participa en los cánticos con el fondo El central ha salido al terreno acompañado de su esposa y sus dos hijos al acabar el derbi ante el Alavés

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:41 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

El fichaje más esperado y complicado del Athletic por fin está en San Mamés. Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) fue presentado tras la derrota frente al Alavés, doce días después de que la FIFA negara su transfer y apenas 48 horas más tarde de que la misma organización diera por buenos los argumentos rojiblancos de que los documentos se habían subido en hora, pero que un problema informático impidió que se validaran los de los saudíes.

❤️ @Laporte ya pisa el césped de San Mamés.



Ongi etorri berriro zure etxera.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/H1pwd2XFd9 — Athletic Club (@AthleticClub) September 13, 2025

«A la conclusión del partido os rogamos que os quedéis en vuestros asientos», se pudo leer en los videomarcadores. No había muchas ganas. El peor Athletic del curso encajaba su primera derrota. Pero al menos los hinchas se encontraron con que tras un partido de impotencia extenuante al menos hubo una alegría: Laporte.

Mientras los hinchas del Alavés festejaban por todo lo alto con los suyos el tercer triunfo de su historia en San Mamés, Laporte saltó a San Mamés con su camiseta número 14 (el dorsal que lucirá), acompañado por su esposa y sus dos pequeños hijos.

Recibieron una enorme ovación. A la conclusión el central internacional se integró en el grupo de compañeros que se dirigieron a colocarse ante la Grada Popular de Animación para cantar un par de minutos con ellos, aunque en esta ocasión se prescindió del tradicional 'Txoria txori'.