Laporte junto a su pareja en la grada de San Mamés.

Laporte, en la grada San Mamés a la espera de poder jugar

El central comenzó a entrenar el viernes y se prevé que pueda participar en un par de semanas

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:43

Aymeric Laporte sólo quería volver al Athletic. El Al-Nassr prefería las ofertas superiores a los diez millones de traspaso que pagan los rojiblancos y que presentaron Bayer Leverkusen, Ajax y Nápoles. El central se mantuvo firme y ha podido cumplir su objetivo tras ser uno de los fichajes más complicados de la historia del club. Atrás quedan el rechazo al transfer y la batalla legal para que la FIFA rectificara y se lo concediera.

Laporte entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros y hoy ha acudido a San Mamés para presenciar el derbi ante el Alavés junto a su familia y allegados.

El central tiene un plan específico de trabajo para ponerse a punto y las previsiones con las que se trabaja en Lezama es que en un par de semanas se le podrá ver en el campo.

