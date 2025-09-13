Laporte, en la grada San Mamés a la espera de poder jugar
El central comenzó a entrenar el viernes y se prevé que pueda participar en un par de semanas
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:43
Aymeric Laporte sólo quería volver al Athletic. El Al-Nassr prefería las ofertas superiores a los diez millones de traspaso que pagan los rojiblancos y que presentaron Bayer Leverkusen, Ajax y Nápoles. El central se mantuvo firme y ha podido cumplir su objetivo tras ser uno de los fichajes más complicados de la historia del club. Atrás quedan el rechazo al transfer y la batalla legal para que la FIFA rectificara y se lo concediera.
Laporte entrenó ayer por primera vez con sus nuevos compañeros y hoy ha acudido a San Mamés para presenciar el derbi ante el Alavés junto a su familia y allegados.
El central tiene un plan específico de trabajo para ponerse a punto y las previsiones con las que se trabaja en Lezama es que en un par de semanas se le podrá ver en el campo.
