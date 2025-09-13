El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El central junto al presidente, Jon Uriarte, y José Ángel Iribar.

El central junto al presidente, Jon Uriarte, y José Ángel Iribar. Mireya López

Laporte: «He pasado momentos difíciles. Cuando se solucionó hubo lloros»

El central destaca «le dije al Al-Nassr que sólo quería volver al Athletic, pero miraba por sus intereses y me decían que otros clubes pagaban grandes cantidades»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:16

Muy emocionado y con lágrimas en los ojos cuando llegó el momento de los agradecimientos, Aymeric Laporte se sentó tras el derbi ante el Alavés ... a explicar sus sensaciones después de haber podido cerrar su complicadísimo fichaje por el Athletic. «Pensaba que iba a ser más rápido. He pasado momentos difíciles. Tampoco lo veía ya tan claro, pero se hizo todo bien y se ha dado», resumió ante los periodistas con el presidente, Jon Uriarte; el embajador del club, José Ángel Iribar; y el director general, Jon Berasategi, además de otros directivos como testigos.

