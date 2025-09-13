Laporte: «He pasado momentos difíciles. Cuando se solucionó hubo lloros»

Muy emocionado y con lágrimas en los ojos cuando llegó el momento de los agradecimientos, Aymeric Laporte se sentó tras el derbi ante el Alavés ... a explicar sus sensaciones después de haber podido cerrar su complicadísimo fichaje por el Athletic. «Pensaba que iba a ser más rápido. He pasado momentos difíciles. Tampoco lo veía ya tan claro, pero se hizo todo bien y se ha dado», resumió ante los periodistas con el presidente, Jon Uriarte; el embajador del club, José Ángel Iribar; y el director general, Jon Berasategi, además de otros directivos como testigos.

Laporte ha estado en el filo de la navaja pendiente de una decisión ajena a él. «Ha sido muy difícil. Me encontraba en medio de la nada. Cuando no se quiere negociar, no puedes hacer nada. Es un poco complicado, pero al final hemos podido solventarlo y estoy aquí muy feliz».

El jueves por fin llegó la resolución de la FIFA que le dio la razón. ¿Cuál fue su primer pensamiento? «No hubo ningún pensamiento. Hubo lloros y poco más. Estaba en familia y estábamos muy emocionados todos. No me lo creía y me preguntaba si era verdad».

¿Por qué se apuraron tanto las negociaciones? ¿Laporte quería estirar las negociaciones para sacar más dinero? ¿El Athletic se mantenía firme para pagar menos de traspaso? Nada de eso. La respuesta es otra. El problema que alargó el proceso es que el Al-Nassr tenía sobre la mesa tres ofertas económicas superiores a las del Athletic, tal y como reveló EL CORREO el jueves.

Y lógicamente prefería traspasar al central a esos clubes que a la entidad rojiblanca. Bayer Leverkusen, Nápoles y Ajax de Amsterdam presentaron al Al-Nassr ofertas superiores, alguna en torno a los veinte millones, a las del Athletic, que finalmente paga diez millones por su traspaso. Las propuestas eran también mejores para el central, que cobrará algo más de cuatro millones netos por campaña, alrededor de un 80% menos de lo que tenía firmado en Arabia Saudí. El propio jugador confirmó que las cosas fueron así, aunque sin citar los nombres de los clubes interesados.

«Cuando empezamos a hablar con el Al-Nassr transmito que mi único objetivo era volver al Athletic, que no iba a mirar más allá de otros clubes. Me estuvieron diciendo muchos clubes que me querían fichar, que les llamaban todos los días, dispuestos a pagar cantidades grandes. Se ha dado esa condicionan de que el club estaba buscando rendimiento económico, pero mi objetivo no tenía nada que ver. No era mi objetivo. Y hasta final de mercado estuvimos en esa tesitura. Es el momento por el que hemos llegado a estas alturas», resumió el central internacional.