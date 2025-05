RTVE contradice a Melody: «No se le ha prohibido a ningún representante hacer comentarios políticos» Aclara que son las normas de la UER las que establecen que únicamente las canciones no deben contener contenido de este tipo

Marina León Lunes, 26 de mayo 2025, 21:31 | Actualizado 21:38h.

Melody ha llegado emocionada esta tarde a la tan esperada rueda de prensa que ha ofrecido en las instalaciones de RTVE. La artista sevillana, que quedó en el antepenúltimo puesto en Eurovisión con 'Esa diva', ha hablado alto y claro ante decenas de medios. Entre otras cosas, ha confesado sentirse «muy dolida» con las burlas de 'La Revuelta' tras su paso por el certamen. «Hablan de salud mental y se tiraron a mi cuello por querer retirarme unos días», cuenta.

RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben…

Una de las cuestiones que los periodistas han puesto sobre la mesa ha sido la de la polémica participación de Israel en el festival. Un tema sobre el que Melody ha rechazado pronunciarse. La cantante se ha escudado en el contrato que firmó al ser elegida en el Benidorm Fest y que le impedía llevar una canción con referencias políticas al festival. El documento no dice que no pueda posicionarse sobre un tema político. «No voy a hablar de esto porque por contrato no puedo», ha asegurado.

Sin embargo, RTVE ha publicado un tuit matizando la información ofrecida por la artista: «RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político».

«Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y de lo que no sé no voy a hablar. Por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz y ojalá todos esos conflictos que hay en todo el mundo se acabasen. Mi rol como artista es poner mi granito de arena y poner la música. Los derechos de las personas están por encima de todo», ha reiterado la cantante ante las preguntas relacionadas con la politización de Eurovisión.