Melody rompe su silencio tras su paso por Eurovisión: «No se puede hacer humor con la salud mental»

Máxima expectación este lunes ante la rueda de prensa de Melody. La sevillana ha comparecido ante los medios en las instalaciones de RTVE a las 16.15 horas y ha dado las primeras declaraciones tras cancelar su agenda y dejar plantada a la delegación española de Eurovisión el día después de su paso por el festival en Basilea.

La artista, que el viernes lanzó 'El apagón', su primer sencillo tras su aventura en Eurovisión, aseguró hace unos días que su intención era la de ofrecer «su experiencia personal y profesional en torno a su participación en el festival» después de descansar unos días con los suyos.

«Llegó el gran día. Tenía muchas ganas de que llegase este momento, me sorprende muchísimo la que se ha liado. Algo muy bueno ha pasado para que se genere esta expectación». Estas han sido las primeras palabras de la cantante. «Creo que sobran las palabras. Fue una actuación complicada y me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho, de cómo se ha llevado a cabo sabiendo que son muchas horas de trabajo. Lo único que puedo hacer es sonreír», añade, tras ver un vídeo de su puesta en escena con 'Esa diva' en el festival.

«Son tantas las emociones que no quiero que se me olvide nada», apunta. Melody ha empezado dando las gracias a «toda España, que se ha volcado conmigo de una manera increíble». También ha confesado que antes de terminar Eurovisión, «ya comenté que necesitaba unos días de descanso porque estaba agotada. Eurovisión no solo es ese día, son muchos meses de dedicación en los que he priorizado mi candidatura. Yo había dado mi palabra de que iba a estar a tope», detalla. Sobre las especulaciones, lamenta que «se habla mucho de la conciliación como madre y me sorprende que no se haya entendido que necesitaba unos días con mi bebé», señala. Melody ha querido desmentir los rumores sobre una supuesta discusión en el camerino. «Dijeron que yo había echado a la gente del camerino: yo como persona no me permito tratar a mi gente así. Nunca lo haré», explica. «También se ha hablado de una crisis con mi pareja. Es completamente falso, estamos más unidos que nunca», asegura.

Por otro lado, la artista ha hablado alto y claro sobre la salud mental. «Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de la propia cadena, hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación», detalla. «Cuando yo he pedido algunos días de descanso, es porque yo creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», puntualiza. «No se puede hacer humor y burla con la salud mental. También se muestra dolida con las bromas que se han hecho en los últimos días sobre el puesto en el que quedó su actuación. «Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo», añade.