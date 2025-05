Manolo Solo, invitado de última hora en 'La Revuelta' tras el plantón de Melody: «Se había hablado hace dos meses»

Marina León Lunes, 19 de mayo 2025, 22:56 Comenta Compartir

«Iba a venir Melody, se había hablado hace dos meses, pero se ha enfadado y le estamos muy agradecidos a nuestro invitado. Hemos llamado a una persona que ha dicho, 'sí, puedo estar en media hora'». Así ha presentado Broncano al actor Manolo Solo. «Te vamos a agradecer siempre que nos hayas salvado el culo», aseguró el presentador de 'La Revuelta'.

«Nosotros esperamos que ella esté bien», añadió Broncano. Tal y como ha contado la propia Melody, nada más regresar de Basilea, donde obtuvo el puesto 24 con 'Esa diva', ha decidido cancelar su agenda con TVE para esta semana y refugiarse en su Sevilla natal. En unos días ofrecerá una rueda de prensa para valorar y hacer un análisis de su paso por Eurovisión, en el que este año Austria se alzó con el triunfo.

«Estaba paseando al perro cuando me habéis llamado y vivo cerca. Igual si me llamáis con más tiempo, no vengo», respondió el intérprete, que acudió a presentar 'Una quinta portuguesa', la película de Avelina Prat que protagoniza junto a María de Medeiros. «Lleva ya un par de fines de semana en cines y está yendo muy bien. Creo que es una película muy bonita», contó.

El gaditano, debido a la poca antelación llegó sin regalos y muy nervioso. «Estoy completamente superado y con la boca seca», reconoció nada más empezar la entrevista. Manolo fue encontrando su sitio en plató y confesó que está preocupado «por el uso excesivo que hago de las redes sociales», dijo el actor ganador de un Goya en 2017 por 'Tarde para la ira'.