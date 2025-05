Broncano se entera en 'La Revuelta' del cabreo de Melody: «¿Se ha enfadado?»

Marina León Lunes, 26 de mayo 2025, 22:19 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

Aunque no mencionó directamente al programa, Melody lanzó un dardo al equipo de 'La Revuelta' durante la rueda de prensa del lunes en la que analizó su paso por Eurovisión. «Me han dolido los comentario de compañeros de la propia cadena, que dijeron que yo estaba en mi casa con las persianas bajadas recuperándome», aseguró la sevillana que a su regreso de Basilea canceló su agenda con RTVE y entre otras cosas, faltó a su cita con Broncano. «Hablan de salud mental y se tiraron a mi cuello por querer retirarme unos días», comentó.

Unas horas después, arrancaba el programa de La 1 y Broncano se enteraba del cabreo de la artista. «¿Se ha enfadado? No he visto nada, lo miro y mañana digo algo», dijo el humorista sorprendido. «La hemos invitado un montón de veces y canceló en el último momento. Tampoco dijimos nada... Me cae muy bien Melody», añadió el presentador sin salir de su asombro. «Si no viene con disculpas, el chiste no es nada», apuntó Ricardo Castella.

Por su parte, la cantante de 'Esa diva' no escondió su descontento. «Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», puntualizó.

«No se puede hacer humor y burla con este tema. Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo». Uno de los periodistas le preguntó directamente si estaría dispuesta a acudir a «ese programa». «La verdad es que no. Yo voy a ir a los sitios en los que se me respete, pero estoy abierta a unas disculpas», respondió Melody.