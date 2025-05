Melody sobre la participación de Israel en Eurovisión: «No puedo hablar de temas políticos por contrato»

Marina León Lunes, 26 de mayo 2025, 18:45 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

Melody ha ofrecido la tan esperada rueda de prensa tras su paso por Eurovisión. Nueve días después del festival, y tras la polémica generada por la participación de Israel y la petición de RTVE de hacer una auditoría completa del resultado final, la sevillana ha roto su silencio este lunes ante decenas de medios.

Con apenas 37 puntos en total y solo 10 procedentes del televoto, 'Esa diva' se quedó en la posición 24. Aunque tanto a ella como a su equipo les causo «una gran sorpresa», la artista asegura que «el puesto no tiene que significar nada. Yo nunca he ido de sobrada ni he dicho que merecía la primera posición, pero no hubo ningún drama como se ha contado», subraya. Entre los diferentes temas sobre los que ha hablado, los periodistas han querido saber su opinión sobre la participación de Israel en el certamen. «De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohíbe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz. Creo que los derechos de las personas están por encima de todo», destaca.

En cambio, Melody no dejó pasar la oportunidad de poner sobre la mesa la salud mental y ciertos comentarios que le han dolido especialmente. A su vuelta de Basilea, la artista canceló su agenda con RTVE y entre otras cosas, faltó a su cita con Broncano en 'La Revuelta'. Aunque no se ha referido directamente al programa, les ha lanzado un mensaje claro: «Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de la propia cadena, hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación», detalla.

«Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque yo creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», puntualiza. «No se puede hacer humor y burla con la salud mental». También se ha muestra dolida con las mofas con el puesto en el que quedó su actuación. «Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo», añade.