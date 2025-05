La conversación entre Lady Gaga y Melody tras Eurovisión: «Pásate los puntos por...»

Marina León Lunes, 26 de mayo 2025, 19:29 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

«Me ha llamado Lady Gaga». Melody sorprendía así a los periodistas en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes. Además de hablar sobre aspectos relevantes como la salud mental, la polémica generada por la participación de Israel en Eurovisión y lanzar un dardo a 'La Revuelta', también ha habido hueco para las anécdotas. Una de las que ha desatado las risas de los allí presentes ha sido la de la llamada telefónica que Melody recibió por parte de la cantante norteamericana tras el festival.

«No puedo decir todo lo que me ha dicho, porque si lo digo todo subo el pan», ha adelantado. «Me llama y me dice mi 'Gaguita', porque yo le digo 'Gaguita', '¿cómo estás?'», cuenta Melody. «Yo le dije estoy muy tranquila, los artistas siempre salimos escaldados», añade. «Me dijo que ella estaba decepcionada y que había aprendido unas palabras para mí: 'pásate los puntos por el choco... por el ñoco», ha comentado entre risas. «Le dije, 'tú tranquila, que lo que tenemos que hacer es arte y música. Nos vemos en los escenarios'», se despidió la eurovisiva, quien aseguró que Lady Gaga escucha su música desde que era una niña: «El baile del gorila lo cantaba en Nueva York», cuenta.

Entre los diferentes temas sobre los que ha hablado, los periodistas han querido saber su opinión acerca de la participación de Israel en el certamen. «De temas políticos no puedo hablar porque, por contrato, se me prohibe y el único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz. Creo que los derechos de las personas están por encima de todo», destaca. En cambio, no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una crítica contundente a quienes han puesto en duda su salud mental. A su vuelta de Basilea, la artista canceló su agenda con RTVE y entre otras cosas, faltó a su cita con Broncano en 'La Revuelta'.

Aunque no se ha referido directamente al programa, manda un mensaje claro: «Me ha dolido que algunos compañeros, incluso de la propia cadena, hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación», detalla. «Cuando he pedido algunos días de descanso, es porque yo creo que por encima de todo está la salud mental. Algún programa se ha reído de que yo necesitara tiempo para estar con mi familia y no me gusta la doble moral», puntualiza. «No se puede hacer humor y burla con este tema». También se ha muestra dolida con las mofas con la posición en la que quedó su actuación. «Yo no me río de las audiencias de nadie. Se tenía que decir y se dijo», añade.