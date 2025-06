El Azkena cierra con 47.000 espectadores

Ramón Albertus Domingo, 22 de junio 2025, 07:55 | Actualizado 08:23h. Comenta Compartir

El Azkena cerró anoche su vigesimotercera edición con un buen dato de asistencia y una programación que ha reunido a varias generaciones en torno al rock. Durante tres intensas jornadas, un total de 47.500 personas han pasado por el recinto de Mendizabala. La asistencia fue mayor el viernes con motivo de la visita de Fogerty en exclusiva para el programa vitoriano. «Reafirma una forma única de vivir la música», apuntan desde la compañía Last Tour, detrás de la organización. La cifra es similar a la de otros años.

Entre esas actuaciones más destacados, el de la Creedence figura junto a otras bandas como Dinosaur Jr., Manic Street Preahers o Flaming Lips. En la noche del sábado destacaron clásicos como 'If You Tolerate This Your Children Will Be Next'.

También será difícil de olvidar por muchos el espectáculo ofrecido por The Flaming Lips, que presentaron en directo su álbum 'Yoshimi Battles the Pink Robots'. La actuaciones de Margo Price y Derby Motoreta Burrito Kachimba desafiaron a la lluvia. Además, Ezezez dejó claro por qué son una de las bandas vascas más prometedoras del momento. También el festival tuvo un momento de compromiso social al teñir de verde su escenario principal en el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en colaboración con la asociación ADELA Araba.