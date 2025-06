Cuando compartes cartel con tus ídolos

Una de las señas de identidad del Azkena Rock Festival, sobre todo en los últimos años, es esa combinación en el cartel de leyendas con ... bandas emergentes que hoy marcan el paso del género. EL CORREO, medio colaborador de esta cita, repasa de la mano de algunos de los grupos qué artista con los que comparten cartel han escuchado más. Si guardan algún recuerdo especial de sus discos o directos. Si han sido fans.

En el resultado hay sorpresas. Aunque John Fogerty y la Creedence Clearwater Revival, firma de algunos de los éxitos del rock de todos los tiempos, se lleva la palma, existen otras tantas referencias. Para Derby Motoreta's Burrito Kachimba, los estadounidenses The Lemon Twigs son una pieza parte de ese eslabón que conecta el pop sesentero con la actualidad, igual que ellos con el rock andaluz de Smash, Triana o Veneno. «Rescatan sonidos de leyenda frente a la música enlatada que predomina hoy», aplauden.

Otro sureño, Sarria, actúa mañana. Mismo día que John Fogerty. La Creedence marcó de alguna manera su single 'Gitana'. «Nació de tocar en bucle 'Born on the Bayou'», admite. Mientras, desde la banda vizcaína Ezezez nos trasladan que ver a los Dead Kennedys tiene algo de viaje a un verano pasado.

Apenas cuesta imaginar que algunas de estas bandas formadas hace unos pocos años acabarán por atraer a tantos asistentes que aquellos a quienes un día idolatraron. Hagan sus apuestas.

Álvaro Olaetxea Batería de Ezezez «Dead Kennedys es uno de los grupos de mi adolescencia»

Aunque en el videoclip de 'puntofinal' vemos al cantante con una lupa sobre la nariz mientras entona («Nire sudurra es muy de vasco dinozte asko / y te ha enamorao'»), sería reduccionista encasillar al grupo únicamente en ese sentido del humor que les permite reírse de todo y jugar con los estereotipos. Esa caricatura no es más que uno de los muchos recursos de los que se vale una de las bandas más prometedoras de la escena vasca reciente, que no ha dejado de sumar fieles en los últimos años.

A su propuesta se suma una estética muy cuidada –sin duda–, pero el verdadero imán son canciones que enganchan, como 'laberinto club' o 'Ezezez', la mejor carta de presentación.

La banda vizcaína, formada por Unai Madariaga (voz y guitarra), Mikel Irigoyen (bajo), Eneko Ajangiz (guitarra) y Álvaro Olaetxea (batería), actúa este sábado a las 18.00 horas en Mendizabala. Tres horas más tarde, sobre ese mismo escenario, lo harán los míticos Dead Kennedys, con una formación integrada por East Bay Ray (guitarra), Klaus Flouride (bajo) y Ron 'Skip' Greer al micrófono en lugar del histórico Jello Biafra.

«Es una banda que escuchaba muchísimo en la adolescencia. Tuve la suerte de verles en directo en el Resurrection Fest y fue divertidísimo: puro pogo, sin parar de bailar», recuerda Olaetxea, batería de Ezezez, con un largo recorrido en grupos como Cápsula, Enkore, Empty Files o Sen Horx. «Poder verles el mismo día que tocamos nosotros va a ser como revivir el verano de mis 15 años», confiesa sobre los californianos, autores de álbumes emblemáticos como 'Fresh Fruit for Rotting Vegetables' o 'Give Me Convenience or Give Me Death', que siguen reinando en el repertorio.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba (DMBK) «Nos iríamos de gira con The Lemon Twigs»

A primera vista, el comentario más repetido es que parecen sacados de otra época. Tanto The Lemon Twigs como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, separados por el Atlántico, tienen esa costumbre de vestirse con prendas que eran más habituales en los percheros hace décadas. También les une la pasión por el rock de los sesenta y setenta, claro. Sin dejar de sonar actuales. Cada uno filtrando unas referencias diferentes, desde la estética quinqui y el rock andaluz a la soleada instrumentación de los Beach Boys.

Por eso no sorprende que, cuando se les pregunta a los miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba (DMBK) por un grupo que de alguna manera les haya marcado, mencionen a Fogerty. «La Creedence son parte fundamental de todo lo que somos, con canciones inmortales y un sonido muy particular; son ingredientes clave del caldo de cultivo de donde DMBK nació».

¿Pero...? «Vamos a resaltar a The Lemon Twigs, que justo han sabido rescatar esos sonidos de leyenda de grupos como el de Fogerty, con iluminadas composiciones, una actitud de otra época y un saber hacer digno del 'Olimpo de la Fantasy', todo ello en un tiempo, el actual, predominado por la música enlatada y el exceso de 'máquinas'. Son gente tocando instrumentos, interpretando canciones, viviendo y

Sarria «Sin la Creedence no habría compuesto mi primer single»

«Sin la Creedence no habría compuesto mi primer single». Así de directo se muestra el malagueño Sarria al hablar de las influencias que han marcado su música. Este viernes actúa a primera hora de la tarde en el Azkena Rock Festival, compartiendo cartel con algunas de esas bandas que le dejaron huella. John Fogerty y sus excompañeros –y enemigos– de la Creedence Clearwater Revival siguen marcando a los chavale.

Lo del primer single podría sonar a boutade, pero los explica. «Me han marcado y mucho los tres discos de Fogerty con la Creedence Clearwater Revival (CCR). Concretamente los tres primeros. De hecho, aunque son canciones con sonoridades diferentes, mi 'Gitana' me salió muy enganchado a tocar el 'Born on the Bayou'», cuenta el artista, que antes de emprender su carrera como voz cantante trabajó como guitarrista en la banda Los Labios. «Me tiré meses tocando casi a diario el 'Bayou Country' y se me quedó esa cadencia de acordes de séptima en la cabeza», añade el músico, que se enganchó al rock cuando era un crío, vía Kiss.

Esa pasión y búsqueda sonora se perciben en un repertorio en el que brillan temas como 'Mala racha', 'Química inestable' o 'Flor', una de esas canciones de poso psicodélico dentro de un cancionero que evita las repeticiones.

Tras su etapa en Los Labios –con quienes llegó a girar por Estados Unidos–, Sarria dio el salto en solitario hace un lustro y ahora atraviesa un momento dulce. Recientemente se ha anunciado que será el telonero de Leiva en hasta ocho ciudades, de julio a octubre. Antes, le tocará subirse al escenario 'God' de Mendizabala poco después de la siesta. No se le caen los anillos a un artista que da pasos firmes en su carrera.