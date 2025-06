Los embajadores del punk alavés en Mendizabala: «Daremos el 200%»

Jony Rivas, vocalista de Kaotiko, y Ibai Landa, de EH Mertxe! posan en la tienda de vinilos Old Tower Stuff, en Vitoria.

Elena Jiménez Miércoles, 18 de junio 2025, 00:52 Comenta Compartir

¿Un grupo de amigos que guitarrea o una banda de rock a la que debe mirarse con seriedad? ¿Hay alguna forma de medir el ... éxito en la música? El termómetro lo podría dar hoy la tienda de vinilos Old Tower Stuff, resistencia en la cuesta de San Vicente de este tipo de comercios junto a Vinylora (en Correría) y Discolaser (Gorbea). «De Kaotiko no me queda ni uno. Los vendí en dos días», certifica Roberto López Alducin, 'Rufo', detrás del mostrador, al referirse a esa compilación especial que los alaveses lanzaron en enero para conmemorar su cuarto de siglo en los escenarios.

Jony Rivas, su vocalista, se asombra del 'sold out'. «No sólo lo compra nuestra familia y amigos, ¿entonces?», bromea. Puede que él sea todavía el único al que le pilla de sorpresa haber logrado que esa conexión con el público se mantenga igual de fuerte durante los últimos 25 años. «Nos hace ilusión, pero es algo que deciden ellos», expresa. Aunque tampoco oculta que es prioritario que la banda se mantenga ensamblada. «Que haya un grupo de amigos, con buena relación. Porque las canciones se las puedes pedir a tu primo, o comprarlas. Pero que haya un equipo, eso es lo complicado», asegura. «Las dimensiones son un reto. Hemos alquilado un pabellón para ensayar y preparar el concierto» Ibai Landa EH Mertxe! Las reglas de los riojanoalaveses EH Mertxe! para calibrar su aceptación en la escena son otras. «Nuestro batería, Iosu (Martínez), siempre dice que hasta que no cumplamos diez años no podemos autodenominarnos banda. Si lo conseguimos superar, ahora estamos en ese punto de inflexión, supongo que dejaremos de llamarnos grupo de amigos», comenta con tono desenfadado su vocalista, Ibai Landa, en un encuentro entre ambas bandas organizado por EL CORREO. Ampliar Los componentes de EH Mertxe! Sara Irazabal Ellos son, junto a Libe, los alaveses que destacan en el cartel del Azkena Rock de Vitoria, que se abre mañana. Ambos están de aniversario. Kaotiko celebra sus bodas de plata y EH Mertxe! su primera década en acción. El punto de partida en el que se encuentran cada uno es, sin duda, distinto. Los de Agurain repiten en el festival (viernes, 2.00, en 'Respect') después de tratar de animar la época post-covid en ese ARF 'Special Edition' que se organizó en 2021 en el Iradier Arena. Con los espectadores en butacas, y enmascarillados. Una imagen que se aleja del espíritu gamberro que emana Kaotiko. «Cumplimos un sueño» Por su parte, para la banda procedente de Oion (afincada en Logroño) ésta será la primera vez después de 16 años en la que no acudirán -sólo- como público. «Cumplimos un sueño», asegura Ibai, que estará al frente del 'God' el sábado, a la 17.30 horas. «Es satisfactorio ver que estamos acertando en el camino que elegimos. Porque si nos ponemos a mirar a esos chavales que fueron por primera vez al festival, podríamos decirles que van a acabar subiendo ahí. Luego igual hacemos un desastre y...», acorta. Para atajar las posibilidades de que se dé ese episodio catastrofista, EH Mertxe! ha salido de su sala de ensayo habitual (la primera fue una bodega) y ha alquilado un pabellón para intentar adecuarse a lo que será tocar en la tarima central de Mendizabal. «Nunca hemos pensado en parar. Es nuestra forma de vida. El fin de semana es para carretera y música» Jony Rivas Kaotiko «Las dimensiones son un reto. El tamaño de ese escenario es tan grande que yo estoy seguro de que, durante muchísimos años vamos a estar tocando en salas más pequeñas. Nosotros soñábamos simplemente con el Trahsville porque nos encanta el barro y, al final, vamos con muchas ganas de subirnos a donde sea. Y a la hora que sea», transmite con fuerza Ibai. El garage-punk de los riojanoalaveses (que también cuenta en sus filas con Iván Aranbarri y Adrián Cabañas) retumbará con fuerza a través de sus últimos trabajos, lanzados en español, inglés y euskera. 'Lo Sabes Bien' fue su último álbum (2022), donde realizaron un homenaje a los viticultores ('En La Vid'). Pero se han mantenido presentes en la escena con sencillos como 'Aitaren Etxea' o 'No quiero salir'. Su apuesta es puro rock. «Es lo que nos pone los pelos de punta», aseguran. Acaban volver de Italia de grabar un nuevo disco con el productor de The Peawees, pero «nuestra prioridad son ahora los conciertos», subrayan. 25 temas «a piñón» son los que promete Kaotiko. Uno por cada vela que están soplando este 2025. «Saldremos con la energía al 200%. Somos punkis. Meteremos zapatilla. Y estamos encantandos de estar en casa, en Gasteiz», afirma Jony. Ampliar Kaotiko, en los inicios de la banda. Igor Aizpuru El salto que ha dado esta banda -también compuesta por Aguayiko y Aguayo (guitarras), Xabi (batería) y Mortx (bajista)- en el último tiempo es tal que hace sólo un año recorrieron Latinoamérica. Tocaron 'Juerga', 'Rico deprimido' u 'Otra noche' en México, Colombia y hasta Costa Rica. Sin embargo, su periplo musical comenzó en Agurain, en los 2000 después de que se disolviera la formación de Kaos Etiliko. «Pensaban que éramos hijos de La Polla Records», recuerda sobre esos inicios Jony. «Y ahora vienen hasta tres generaciones a vernos. El que empezó a vernos hace 25 años ya es hasta abuelo, y viene con el hijo y el nieto. Eso hace ilusión, es bueno porque la juventud es el futuro». «Con el puño en alto» Han llegado a todos ellos -y se mantienen- «con la misma línea de siempre». «No somos grandes músicos. Siempre que estamos componiendo, estamos viendo el concierto, que la gente esté cantando, dándolo todo, con el puño en alto». En el Azkena, Jony tratará de escaparse antes de su concierto el viernes para ver a Fogerty, que acaba de cumplir 80 años. «Me he criado con él y con los himnos de su anterior grupo, Creedence Clearwater Revival. Creo que me va a impresionar». - ¿También se ven jubilados, y en el escenario? - Nunca hemos pensado en una parada. Es nuestra forma de vida. Entre semana, curramos y, el fin de semana, carretera, concierto, ensayos... Nos lo pide el cuerpo. Porque llevamos 25 años en esto y decimos que todavía estamos sembrando. Así que lo de recoger será para más adelante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión