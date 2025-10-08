El consejo de Gonzalo Bernardos a los jóvenes que quieren comprar casa: «Yo ya he asesorado a mi hija...» El popular economista de la Universidad de Barcelona asegura que el mejor plan de pensiones es «tener una vivienda»

A.M. Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:45 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

El economista Gonzalo Bernardos es un firme defensor de la compra de vivienda, especialmente, entre los jóvenes. El profesor de la Universidad de Barcelona reconoce que ha hablado en muchas ocasiones con su hija para que dé el paso de adquirir una casa lo antes posible. «Si no, va a tener que pagar muchísimo dinero más», advierte.

Bernardos cree que el precio de la vivienda seguirá al alza los próximos años, a corto y medio plazo. Y aunque la oferta es escasa, el economista cree que la mejor opción es comprar en «los barrios a medio construir, que no tienen los servicios completos y no son en este momento excelentes para vivir». Para Bernardos, «son el Cristiano Ronaldo o el Messi de los 18 años», asegura.

A su juicio, «hay que destrozar algunos clichés, como que en el centro de una ciudad grande el precio siempre sube más que en los barrios más humildes o en la periferia. Grandísimo error de los últimos 30 años», subraya el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona. El también analista de La Sexta cree que una buena inversión en vivienda debe reunir dos características: que «proporcione más rentabilidad por alquiler, que normalmente es en los sitios donde el precio de la vivienda es más bajo» y que «tenga más expectativas de revalorización, que jamás es el centro».

Bernardos es muy contundente, tanto en el mensaje que traslada a su hija como al resto de jóvenes: «Hagan lo posible por comprar una vivienda. Las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad, y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda».

La mayoría de los menores de 35 años viven de alquiler o con sus padres debido al problema que supone ahorrar la cantidad suficiente para que el banco te conceda una hipoteca. Pero pagar al mes por un techo que no es de tu propiedad supone «una trampa mortal», avisa Bernardos.